Stroomuitval door vliegers

800 huishoudens zaten gisteren ruim een halve dag zonder stroom. De stroomuitval werd veroorzaakt door een vlieger die in hoogspanningskabels verstrikt raakte. De kabels ter hoogte van ‘Wasserij Kòrsou’ raakten hierdoor los. Dit zorgde voor overlast voor bewoners en bedrijven in Bonam, Ronde Klip en Kirindongo Abou. Aqualectra doet daarom een oproep aan de gemeenschap om geen vliegers op te laten in gebieden met bovengrondse stroomkabels.

Meer over aqualectra stroomuitval vleiegers