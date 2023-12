Stroomuitval vanwege testen betrouwbaarheid Aqualectra-net

De komende weken is het mogelijk dat de stroom uitvalt. Dat is op zich niets nieuws, maar dit keer wordt het niet veroorzaakt door een storing of een capaciteitstekort. Maar door de testen die nutsbedrijf Aqualectra uitvoert. Het overheidsbedrijf werkt aan de stabiliteit van het net. Deze werkzaamheden gingen gisteren gepaard met stroomuitval. De wijken die aangesloten zijn aan verdeelstations Nijlweg en Parasasa waren de dupe. Twee keer viel de elektriciteit in deze wijken uit, waaronder in Otrobanda, St Michiel, Suffisant en Sta. Rosa. Er is een lichtpuntje. Aqualectra doet er alles aan om de overlast te minimaliseren. Bij eventuele stroomuitval zullen de technici de levering zo snel mogelijk herstellen.

Gelabeld als aqualectra betrouwbaarheid stroomuitval testen