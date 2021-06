Structurele ondersteuning Defensie aan de Kustwacht stopt

De ondersteuning van Defensie aan de Kustwacht stopt officieel per vandaag. Het gaat om de versterking van Defensiepersoneel aan de maritieme patrouilleteams van de Kustwacht. Sinds zomer van 2019 hebben miliciens van de Curaçaose en Arubaanse militie meegevaren op de Metal Sharks van de Kustwacht. De Kustwacht heeft hiermee de afgelopen periode haar maritieme patrouillecapaciteit kunnen waarborgen. De afgelopen periode heeft de Kustwacht flink geïnvesteerd in opleidingen. Met de versterking van veel nieuwe medewerkers is de behoefte aan structurele ondersteuning van Defensie afgenomen. Daarom stopt deze ondersteuning nu.