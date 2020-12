Studiefinanciering aanvragen kan nog tot 15 januari

De Stichting Studiefinanciering Curaçao heeft de aanvragen voor studiefinanciering voor komend schooljaar geopend. Voor scholieren die in Nederland of in de regio willen gaan studeren moeten deze worden ingediend voor 15 januari 2021. Als je op Curaçao wilt studeren heb je nog de tijd tot 31 maart. De aanvraag kan gedaan worden op de website van SSC. Als je naar Nederland vertrekt moet je je ook registreren op studielink.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor studiefinanciering bij DUO in Nederland.