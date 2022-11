Subsidie voor steun Caribische studenten en starters op de arbeidsmarkt

Braindrain is een groot probleem op de eilanden. Daarom stelt Nederland geld beschikbaar om Caribische studenten en starters te helpen bij hun remigratie. Dat is hard nodig omdat op de eilanden grote behoefte is aan professionals. Daarom will Nederland het aantrekkelijker maken voor mensen om terug te gaan en zich in te zetten voor hun geboorte-eiland. De stichting WeConnect krijgt tot 2027, jaarlijks subsidie om starters te matchen met een werkgever. In 2023 gaat het om een bedrag van ongeveer 200.000 euro.

Meer over Braindrain bursalen weconnect