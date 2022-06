Supermarkten dicht om 2 uur ‘s middags

Wie nog boodschappen moet doen kan vandaag tot 2 uur ‘s middags terecht bij de supermarkten. De supermarkten die lid zijn van vereniging Suvecu sluiten vandaag uiterlijk 2 uur. De heropening van de supermarkten zal op een later moment worden aangekondigd. Deze is namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden en hoe snel de logistiek voor het aanvullen van de rekken weer mogelijk is. De supermarkten verwachten dat dit enkele uren zal duren nadat het weer veilig is om op straat te zijn. Ook de pompstations gaan vandaag eerder dicht. Zij sluiten om 4 uur ‘s middags en hopen donderdagmiddag om 12 uur weer open te gaan.

Meer over Asogas Copda pompstations sluitingstijd supermarkten SUVECU Vanddis