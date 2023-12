Surinam Airways via Aruba en Curaçao naar Miami

Surinam Airways zit weer aardig in de lift. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf 18 december via Aruba en Curaçao naar Miami. De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 737-800. Deze vliegt straks elke maandag, woensdag en vrijdag van Paramaribo naar Miami, waarbij onderweg wordt gestopt op Aruba en Curaçao. Volgens Surinam Airways is de nieuwe route een verdere verbetering van hun vluchtschema. Een retourtje Curaçao-Miami met SLM begint bij 599 dollar.