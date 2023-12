Abvo wil compensatie voor thuisblijvers kerstfeest

Niet iedereen is geïnteresseerd in een eindejaarsfeest. Daarom heeft ambtenarenvakbond ABVO een verzoek ingediend bij minister Silvania. Abvo stelt voor om een waardebon te geven aan degenen die niet naar het kerstfeest gaan. De ambtenaren van Financiën en GMN zijn uitgenodigd voor een kerstdiner en feest bij het Marriott. Dat wordt bekostigd met overheidsgeld. Alle ministeries krijgen namelijk 200 gulden per ambtenaar voor een kerstpakket of een diner. Het verzoek van Abvo is juist bedoeld om niemand te benadelen. Thuisblijvers zouden dan een waardebon van 200 gulden krijgen. Het lijkt er niet op dat Silvania het voorstel serieus neemt. Op Facebook kraakt hij het idee af.