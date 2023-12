Felle autobrand vermoedelijk aangestoken

De brandweer heeft zaterdagochtend een brandende auto geblust. Het voertuig stond geparkeerd bij een houten huis aan de Indianaweg en werd al snel verzwolgen door vlammen. Het felle vuur sloeg over op de woning. De wagen raakte, ondanks bluswerk van de brandweer, onherstelbaar beschadigd. De woning werd deels in as gelegd. De politie doet onderzoek naar de autobrand en sluit brandstichting niet uit.