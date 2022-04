Suriname wil banden met Curaçao aanhalen

De president van Suriname Chan Santhoki wil een hechtere samenwerkingsverband met Curaçao. In het verleden bestond er een akkoord voor samenwerking tussen het Zuid-Amerikaanse land en de Nederlandse Antillen. Santhoki wil deze samenwerking voortzetten. Dit zei hij tegen minister van Justitie Shalten Hato die onlangs voor een veiligheidsconferentie in Suriname was. De Surinaamse president zei ook dat hij op korte termijn met premier Gilmar Pisas van gedachten wil wisselen. De staatsman wil dan spijkers met koppen slaan. Santhoki stond ook stil bij de afschaffing van het visumplicht. Vanaf 1 mei wordt het makkelijker om naar Suriname te reizen. De ´verplichte´ toeristenkaart komt te vervallen. Net als het aanvragen van een visum. Hiervoor in de plaats komt er een ‘entree fee’, die bezoekers bij aankomst in Suriname moeten betalen.