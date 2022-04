Regering publiceert regeerprogramma 2022-2025

Het regeerprogramma van het kabinet-Pisas staat online. De regering heeft het document met de titel ‘Regeerprogramma 2022-2025: Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk’ bijna een jaar na de laatste verkiezingen openbaar gemaakt. De regering die gevormd wordt door de MFK en de PNP is vastberaden een beleid te hanteren dat door het volk wordt gedragen. Daarom wil het kabinet zo transparant mogelijk communiceren over de beslissingen die genomen moeten worden. Ook benadrukt het kabinet in een persbericht dat de besluiten in het voordeel van het volk moeten zijn. Het volledige regeerprogramma is te lezen op de website gobiernu.cw en hier Regeerprogramma-2022-2025-Gobiernu-di-Korsou