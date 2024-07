SXM twijfelt over reddingsplan Ennia

De minister van Financiën van Sint Maarten is zeer kritisch over het Ennia reddingsplan. De landen Curaçao en Sint Maarten draaien namelijk op voor de tekorten bij het pensioenfonds. Het plan dat nu op tafel ligt is volgens minister Marinka Gumbs niet de beste oplossing voor Sint Maarten. Dat zei ze vorige week tijdens een vergadering in het parlement. Ook het parlement heeft zijn twijfels. Het plan komt erop neer dat Sint Maarten jaarlijks 2,3 miljoen gedurende 30 jaar in het pensioenfonds moet stoppen. Voor Curaçao ligt het jaarbedrag op 30 miljoen. Daarmee worden de pensioenen van 30 duizend polishouders veiliggesteld. Afgaande op de Statenvergadering is het allesbehalve zeker dat het parlement van Sint Maarten met het plan instemt.

Gumbs is overigens wel bezorgd over het lot van de circa 3.000 Ennia-verzekerden op Sint Maarten. Zij worden getroffen bij het uitblijven van een oplossing. “Ik leef echt mee met hun benarde situatie”, aldus Gumbs in de Staten. Volgens haar is het belangrijk dat er ‘een wederzijds voordelige oplossing’ komt voor zowel de polishouders als het Land Sint Maarten.