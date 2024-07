12 juli uitspraak ‘homohuwelijk’

Het is nu definitief. De Hoge Raad in Den Haag doet op 12 juli uitspraak over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, oftewel het homohuwelijk. De zaak is live te volgen via een livestream op de website van de Hoge Raad. Deze begint om 9 uur ’s ochtends Curaçaose tijd. De datum was al langer bekend, maar was tentatief. De uitspraak zou eerst uiterlijk 31 mei vallen, maar werd vervolgens verschoven naar juli. Homo-organisaties op Aruba en Curaçao kijken reikhalzend uit naar het vonnis. Het hof oordeelde in december 2022 dat gay koppels niet uitgesloten kunnen worden van het huwelijk. Nu kunnen enkel heteroparen elkaar het ja-woord geven. Dat is in strijd met de staatsregeling van beide landen, vanwege het discriminatieverbod. Of de Hoge Raad er ook zo over denkt weten we over elf dagen.