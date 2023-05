Symposium over slavernijverleden en de kerk

Morgen wordt in de Domkerk in Utrecht een internationaal symposium gehouden met de titel: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’. Het symposium gaat over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Ook op Curaçao kunnen mensen het symposium volgen. In de Hosanna Fellowship kerk is er een livestream. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. Een van de sprekers is antropoloog Rose Mary Allen die in Utrecht zal zijn. Het symposium is georganiseerd door onder andere de Raad van Kerken in Nederland, de Universiteit van Curaçao en Caribische en Surinaamse kerken.

Het symposium is van 8.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden kan via [email protected] of via WhatsApp 6870262 o.v.v. Symposium. Ook voor het opvragen van informatie en het programma.