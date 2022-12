Taakstraf voor grensoverschrijdend gedrag ex-marinier

Een 28-jarige ex-marinier die op Curaçao gestationeerd was, heeft een taakstraf gekregen voor het ontbloten van zijn geslachtsdeel. De man was in de avond en nacht van 1 op 2 februari stomdronken op marinebasis Parera. Hij viel twee vrouwelijke collega’s lastig door voor hun neus met zijn blote geslachtsdeel te zwaaien en aan te dringen op seks. De militaire kamer legde hem deze week een taakstraf op van 100 uur voor aanranding, belediging en het ontbloten van zijn geslachtsdeel. Ook moet hij een van de slachtoffers 1500 euro aan smartengeld betalen. Ook draait hij op voor de proceskosten.