Tania Kross blijft zich inzetten voor Leerorkest op Caribische eilanden

De bekende Curaçaose mezzosopraan Tania Kross heeft onlangs een bezoek gebracht aan Gouverneur Lucille George-Wout om te praten over de introductie van het Leerorkest. Kross is al ruim 10 jaar ambassadrice van Het Leerorkest en werkt hard aan de introductie daarvan op de Caribische eilanden. Het Leerorkest heeft als doel om alle kinderen de kans te geven om een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken in hun eigen symfonieorkest. Het Leerorkest stelt zelf de muziekinstrumenten ter beschikking. De ervaring leert dat de methode een positief effect heeft op de leerprestatie van kinderen en hun algemene vaardigheden.