Tarief benzine, diesel en elektriciteit daalt, water stijgt

Vanaf dinsdag 1 oktober daalt het tarief van benzine en diesel op Curaçao. Ook het tarief van elektriciteit daalt vanaf die datum; terwijl het tarief van water stijgt. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao vandaag in haar maandelijkse persbericht hierover. Een liter benzine kost nu 2,17 Naf en wordt vanaf volgens week 2,08 Naf. Een liter diesel kost nu 1,80 Naf en vanaf volgende week 1,73 Naf. De daling van de elektriciteitstarieven is het resultaat van lagere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van

elektriciteit en de stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere elektriciteitskosten voor de productie van water.