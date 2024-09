Nederlandse parlementariërs maken zich zorgen over SDKK

Nederlandse Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de omstandigheden in de Curaçaose gevangenis die ze vorige maand bezochten. Dat bleek gisteren tijdens een debat met de Nederlandse minister van Justitie David van Weel. Volgens de leden van de commissie Justitie en Veiligheid zijn de leefomstandigheden in de SDKK onder de maat. De cellen zijn te heet, niet hygiënisch en er is onvoldoende beveiliging, aldus de politici. De minister zei dat hij wel meedenkt over verbeteringen, maar dat hij zich niet wil mengen in het detentiebeleid van het eiland.

Volgens minister Van Weel is detentie de verantwoordelijkheid van het land Curaçao, maar er is volgens hem een beroep gedaan op Nederland. Daarom denkt Den Haag mee over een plan van aanpak voor de detentiefaciliteiten, ook omdat Nederland zorgdraagt voor de mensenrechten in het hele Koninkrijk. De Tweede Kamerleden, die de SDKK bezochten samen met enkele Curaçaose Statenleden, maken zich zorgen over de omstandigheden, ook omdat ‘het hardwerkende personeel’ in gevaar komt.