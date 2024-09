Economische groei op Bonaire en Saba in 2022, krimp op Sint-Eustatius

De economie van Bonaire groeide in 2022 met 8,8 procent. Vooral de horeca en de recreatiesector leverden een grote bijdrage aan de groei. Dat is een duidelijk gevolg van de forse stijging van het toerisme na de coronapandemie. Op Saba groeide de economie met 1,5 procent. Op Sint-Eustatius kromp de economie met 11,0 procent, vooral omdat de omzet daalde van enkele grote bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de internationale oliemarkt. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren.

Door de beëindiging van alle coronamaatregelen in het begin van 2022 nam het inkomend toerisme naar Bonaire per vliegtuig verder toe van 111 duizend toeristen in 2021 naar 173 duizend toeristen in 2022. Dit zorgde ervoor dat de toegevoegde waarde van zowel de horeca als de recreatiesector met ruim 45 procent toenam. Er waren ook bedrijfstakken op Bonaire die minder goed presteerden in 2022. De toegevoegde waarde in de bouw daalde met 6,9 procent. Ook het aantal banen in de bouw daalde met 4 procent.