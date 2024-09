Huisartsen noemen enquête van Huisartsenpost ‘misleidend en onbetrouwbaar’

De Curaçaose Huisartsenvereniging heeft gisteravond gereageerd op een bericht op Facebook van de Huisartsenpost, HAP. Die meldde dat 79 van de 80 bij de post aangesloten huisartsen een vragenlijst heeft ingevuld. Daaruit zou blijken dat 95% tevreden of zeer tevreden is over de huidige samenwerking en dat de HAP een 7.1 krijgt. Maar volgens de huisartsenvereniging hebben meer dan 20 aangesloten doktoren nooit een enquête ontvangen. Ze noemen het bericht op Facebook dan ook ‘misleidend en onbetrouwbaar’.

De Huisartsenvereniging doet een beroep op het management van de Huisartsenpost om het bericht zo snel mogelijk te corrigeren. Ook stellen ze ‘alarmerende signalen’ te hebben gekregen over het functioneren van de HAP. Ze willen zo snel mogelijk in overleg treden met het bestuur om afspraken te maken in het belang van alle partijen, in het bijzonder de patiënten.