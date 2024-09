Muryad de Bruin (CTB): Veel nieuwe toeristische projecten op Curaçao

Volgens de directeur van het Curaçaose toerismebureau, Muryad de Bruin, is het aantal kamers op het eiland flink aan het groeien. Hij ziet tussen 2022 en 2026 in totaal een toename van zo’n vierduizend kamers. Daarbij gaat het niet alleen om hotelkamers, maar ook appartementen, villa’s en tweede woningen die aan toeristen worden verhuurd. De twee grootste projecten op Curaçao op dit moment zijn de Autograph Collection van Marriott in Pietermaai. Hier worden 300 tot 350 kamers gebouwd. Een ander groot project is TUI Blue in St. Martha. Ook dit project zal 300 tot 350 kamers omvatten.

Daarnaast zijn er veel nieuwe appartementencomplexen, zoals ONE op Mambo, The Majestic en een nieuw appartementencomplex in Punda. Ook bestaande hotels, zoals Dolphin Suites en Lions Dive, breiden uit. “Het is prachtig om te zien dat er zoveel ontwikkelingen plaatsvinden op dit gebied, want de vraag is groot en daarom is dit zo belangrijk,” aldus De Bruin tegenover Reisbizz Magazine, het Nederlandse vakblad voor reisprofessionals.