Pop-up tentoonstelling ‘Verzet tegen slavernij’ geopend’

De kick-off van de tentoonstelling ‘Verzet tegen slavernij’ vond deze week plaats. Dat meldde de Amigoe gisteren. Dit gebeurde in het kader van het bezoek van de delegatie van het Nationaal Slavernijmuseum aan het Curaçaose Mongui Maduro Museum. Het is de eerste pop-up tentoonstelling van het Nationaal Slavernijmuseum in samenwerking met het Verzetsmuseum Amsterdam. De Papiamentstalige versie van de expositie zal de hele maand oktober te zien zijn bij het museum op Curaçao, dat is gelegen naast winkelcentrum Zuikertuintje.

De mini-expositie behandelt zowel de slavenopstanden als de opkomst van de Nederlandse anti-slavernij-activisten. Dat waren vaak jongeren en vrouwen. Voor meer informatie over de tentoonstellingen: www.maduro-heritage.org. De delegatie van het nationaal Slavernijmuseum bezoekt deze dagen Curaçao en gaat daarna naar Sint-Maarten en Guadeloupe, eerder werd Suriname bezocht.