Centrale Bank: Versnelde groei voor Curaçao door groei toerisme en bouwsector

In Curaçao zal de economische groei naar verwachting versnellen van 4,2% in 2023 naar 5,4% in 2024 en vervolgens vertragen tot 3,2% in 2025. Dat zijn de ramingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in haar Economisch Bulletin van september 2024. Dit is een bijstelling van 0,5 procentpunt ten opzichte van de voorspelling van juni van dit jaar. Dat komt volgens de bank omdat de toeristische sector in de eerste helft van 2024 harder groeit dan verwacht. Ook is er sprake van ‘een robuuste groei’ in de bouwsector.

In Curaçao zal de inflatie naar verwachting dalen van 3,6% in 2023 naar 3,0% in 2024 en verder afnemen tot 2,4% in 2025. De inflatieverwachting voor 2024 is ten opzichte van de voorspellingen van juni naar boven bijgesteld. Dat komt door de hoger dan verwachtte internationale olieprijzen. Het artikel in het Economisch Bulletin van september 2024 analyseert de uitdagingen waarmee Curaçaose bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), te maken hebben.