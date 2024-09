Minister heeft naar eigen zeggen ‘niets verkeerds gedaan’

Minister van Financiën, Javier Silvania, zegt niets fout te hebben gedaan bij de kwijtschelding van drie miljard gulden aan belasting. Het gaat om aanslagen van 2017 en eerder. Hij stelde gisteren tijdens een marathonvergadering in het parlement dat er geen wet is die de Ontvanger verbiedt om korting te geven. De oppositie ziet het anders. Steven Martina van de partij MAN noemt de intentie van het beleid goed, maar de uitvoering fout . Hij én de rest van de oppositie zijn ervan overtuigd dat Silvania zelfs ook strafbaar handelde.

Fractievoorzitters Quincy Girigorie (PAR) en Sheldry Osepa (PNP) stonden beiden stil bij een analyse van advocatenpraktijk De Roos en Pen uit Nederland over de opschoning van de invorderingsbestanden van de Ontvanger. Dat kantoor heeft in opdracht van Silvania onderzoek verricht en het rapport uitgebracht, dat de minister vóór de start van de vergadering heeft laten uitdelen aan de Statenleden. Uit de woorden van zowel Girigorie als Osepa, beiden advocaat van beroep, is gebleken dat de Financiënminister niet alle relevante gegevens heeft verstrekt aan het Nederlandse advocatenkantoor. Dit brengt volgens hen met zich mee dat de rapportage een vertekend beeld geeft.