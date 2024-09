Grote boa aangetroffen door wandelaars rond Ser’i Neger

Wandelaars hebben deze week tijdens een wandeling in de buurt rond Ser’i Neger, dichtbij Fontein, een vier meter lange boa ontdekt. De slang had op dat moment net een dier gegeten, zo staat vandaag in de Extra. Dierendeskundige Stanley Ignacio vermoedt dat de slang in de buurt zal blijven en zich niet ver zal verplaatsen zolang de boa in die buurt voedsel kan vinden. Hij raadt wandelaars aan alert te zijn, vooral in de late middaguren, omdat de kans groot is dat de slang dan op zoek zal gaan naar voedsel en opnieuw in de omgeving zal verschijnen.