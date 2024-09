Eerste slag van nieuwe munten

Bij munthuis Royal Canadian Mint in Winnipeg, Canada, vond deze week de eerste slag plaats van de nieuwe munten voor Curaçao en Sint Maarten: de Cg1 en Cg5. Hiermee is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten weer een stap verder in het proces naar de introductie van de Caribische gulden. De munten van 1 en 5 gulden zijn de laatste in de serie munten die worden geslagen. Het drukproces voor de kleine muntjes was al afgerond. Het geld is opgebouwd uit 3 verschillende metalen.

Behalve directieleden van de Centrale Bank was in Canada, namens het Land Sint Maarten, minister Marinka Gumbs aanwezig. Alle Cg-munten worden in het vierde kwartaal van dit jaar bij de Centrale Bank verwacht.