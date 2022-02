Taxitarieven te hoog

De taxitarieven op Curaçao zijn te hoog. Dat staat in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De prijzen zijn vergelijkbaar of liggen hoger dan die van grote steden in Europa, de VS , Canada en Australië. Die conclusie werd overigens al in 2008 getrokken. De hoge bedragen komen onder andere door de lage productiviteit van de taxi’s. Die ligt op slechts 30%. Door de prijs op te krikken wordt de dagopbrengst toch gehaald. Volgens minister Cijntje van MEO is er een nieuwe wetgeving in de maak voor de taxitarieven.

Meer over ser taxi taxiprijzen