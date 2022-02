Bedreigingen op sociale media aan premier Pisas

Het Openbaar Ministerie houdt de bedreigingen en beledigingen aan premier Pisas in de gaten. Volgens het Antilliaans Dagblad bespreekt het OM in dit soort situaties met het slachtoffer of veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ook kan er in bepaalde situaties aangifte gedaan worden. De laatste tijd ontvangt premier Pisas veel beledigende berichten op sociale media. Kort geleden plaatste hij als reactie nog een oude gezegde op zijn Facebookpagina ‘Als je een ezel genoeg aandacht geeft, denkt die vanzelf dat hij een paard is’. Die acties zorgde voor veel ophef.