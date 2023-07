Tegenstrijdige verklaringen in zaak Boechi

De twee mannen die verdacht worden van de moord op Boechi zitten niet op een lijn. Vrijdag spraken de twee verdachten elkaar tegen tijdens de pro-formazitting. De chauffeur van de vluchtauto zegt spijt te hebben van het incident. Churendi C. zou nooit zijn medeverdachte hebben opgehaald als hij had geweten dat er die dag een moord zou worden gepleegd. Hij dacht dat ze uit waren op de dure ketting van de rapper. Dat ontlokte een tegenreactie. Volgens verdachte Chris Z. berust de uitspraken van zijn handlanger op leugens. Op 27 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Chris Z. blijft op eigen verzoek voorlopig vast op Curaçao. Churendi C. is wel teruggekeerd naar de gevangenis op Bonaire. Beeld: Extra