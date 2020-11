Tekort naar 1.1 miljard

De gewone dienst van de landsbegroting 2020 van Curaçao sluit op jaarbasis voorlopig met een tekort van bijna 1.1 miljard gulden. Dat is op basis van de meest recente prognose. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Het was al bekend dat 2020 als gevolg van de wereldwijde corona pandemie zou eindigen met een aanzienlijk tekort. Maar er werd tot voor kort nog van uit gegaan dat de gewone dienst van de Curaçaose overheid zou sluiten met een tekort van bijna 700 miljoen gulden. Daar is nu 400 miljoen bijgekomen.

Dit staat vermeld in de Financiële Management Rapportage over de maand september, die onlangs naar de Staten is gestuurd. In de rapportage staat onder meer dat de coronacrisis grote gevolgen heeft op zowel de inkomsten als de uitgaven van de overheid. Er komt bijvoorbeeld veel minder belasting binnen dan van te voren begroot. Oorspronkelijk was voor 2020 een opbrengt van 1.5 miljard begroot, nu hoopt men aan het eind van het jaar ruim 1.1 miljard te hebben ontvangen.