Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot de Curacaoenaar vocht De Vries zijn uitlevering niet aan. De Nederlander wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Hij zou deel uitmaken van de Mocro Maffia.

In 2018 werd hij door de Nederlandse rechtbank veroordeeld tot vijf en een half jaar celstraf. Maar hij wist te ontkomen en buiten bereik te blijven van de Nederlandse autoriteiten. Tot zijn arrestatie in april dit jaar in de Dominicaanse Republiek.