The Hidden Green Movement wil lokale landbouw promoten

The Hidden Green Movement, een nieuw project op Curaçao, wil een campagne starten om lokale boeren te promoten. De initiatiefneemsters willen een jaar lang met foto’s en filmpjes twaalf lokale boeren in de spotlight zetten en lokale voedselproductie onder de aandacht brengen. De campagne moet in maart 2022 officieel van start gaan, maar het ontbreekt nog aan fondsen. Meer informatie over het project is te vinden op www.doneeractie.nl.