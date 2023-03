The Wharf bereikt hoogste punt

The Wharf in Scharloo heeft het hoogste punt bereikt. Dat werd gisteren gevierd met een vuurwerkshow. Het complex bestaat uit 35 appartementen, maar ook commerciële ruimtes. Verder komt er een fitnessruimte, een lounge en een zwembad. Het luxe bouwproject blaast nieuw leven in de historische wijk. De plek waar het gebouw verrijst was vroeger een afgesloten kade die alleen toegankelijk was voor havengerelateerde activiteiten. In het derde kwartaal van 2023 moet de bouw klaar zijn.