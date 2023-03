Coalitie Bonaire zo goed als rond

De UPB en MPB hebben opnieuw een coalitie gevormd op Bonaire. Dat schrijft Caribisch Netwerk. De partijen hebben samen een meerderheid van vijf zetels in de eilandsraad. Daarmee dwingen ze de grootste partij op het eiland, de PDB, in de oppositiebanken. De partijen gaan nu verder in overleg over politieke keuzes en het verdelen van de portefeuilles. UPB is met drie zetels de grootste partij van de twee. Daardoor zal de machtsverhouding in de coalitie de komende vier jaar iets anders zijn.

