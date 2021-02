Thuiswerken ook op Curaçao negatieve invloed

De basisbehoefte van verbondenheid wordt met thuiswerken slecht vervuld op Curaçao. Dat blijkt uit onderzoek van het UoC naar de ervaringen met thuiswerken en thuisonderwijs op het eiland. Het onderzoek werd verricht onder 1123 respondenten bestaande uit 596 thuiswerkers en 527 leerlingen die online thuisonderwijs hebben gevolgd. Zowel bij de studenten als de thuiswerkers kwam het voor dat er niet voldoende beschikking was over de juiste middelen om thuis te kunnen werken, zoals een rustige werkplek, kinderopvang, een werkende computer of stabiel internet. Bij het thuisonderwijs gaven studenten vaak aan dat het een negatieve invloed had op hun psychologische welzijn, motivatie voor school en hun studieprestaties.