Tips over dood Mike Venema komen binnen

Bij de politie in Den Haag zijn al vier tips binnengekomen over de dood van Mike Venema op Curaçao. Dinsdag werd de zaak behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. De 53-jarige man verdween in 2018 met zijn auto. Na onderzoek gaat de politie ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie verwacht dat er nog meer tips zullen binnenkomen na de herhaling van het programma. Ook wordt volgende week extra aandacht besteed aan de zaak in een ander opsporingsprogramma. In juli 2019 werd Venema’s pick-up met daarin zijn stoffelijke resten per toeval gevonden door een duiker bij Shut. De Peter R. de Vries Foundation heeft 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de dood van Venema.