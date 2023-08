Nieuwe vertrekhal luchthaven Sint Maarten open in november

De nieuwe vertrekhal van de airport van Sint Maarten moet op 1 november opengaan. Dit werd deze week bekendgemaakt door de luchthavenbeheerder. Aanvankelijk zou de renovatie van de Princess Juliana International Airport, inclusief nieuwe luchthavenwinkels, in februari van dit jaar zijn afgerond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe vloer. De bouw van de aankomsthal zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond. De airport raakte zwaar beschadigd door orkaan Irma in 2017. Twee jaar geleden is Ballast Nedam begonnen met de vernieuwing van het terminalgebouw. De nieuwe vertrekhal zal beschikken over ultramoderne voorzieningen, ruime wachtruimtes, geavanceerde veiligheidscontroles en gestroomlijnde instapprocessen.