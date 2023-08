Blauwe supermaan boven Curaçao

Komende nacht staat ons een bijzonder natuurfenomeen te wachten: voor het eerst sinds 2018 is er een blauwe supermaan te zien. Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan normaal. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan veel dichter bij de aarde. Op 1 augustus was ook al sprake van een volle maan. Vandaar dat tweede supermaan de ‘blauwe supermaan’ genoemd wordt. De volgende keer dat dit fenomeen weer te zien is, is pas in 2037. Ook Saturnus staat op haar dichtste plek bij de aarde, waardoor je vanavond de planeet heel goed kan zien.