Toelatingsorganisatie lanceert digitale kiosken

De Toelatingsorganisatie op Curaçao gaat mee met de tijd. Gisteren lanceerde de overheidsdienst haar Client Connectivity Center. Migranten kunnen voortaan op de drie self-service kiosken hun aanvragen volgen. Daarvoor hoeven ze niet langer in de rij te staan. Of thuis een internetverbinding te hebben. Alle informatie van de voormalige immigratiedienst staan in deze digitale informatiezuilen. Cliënten kunnen bij een goedgekeurde aanvraag direct een afspraak maken via het Client Connectivity Center. Zelfs een e-mail verzenden kan via de kiosk. De Toelatingsorganisatie wil hiermee de wachttijden verkorten.