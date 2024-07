Nijmeegse 4-daagse van start

Rensley Victoria, de Curaçaose militie en de douane. Elk jaar wandelen ze mee in de Nijmeegse Vierdaagse met de Curaçaose vlag. Ook dit jaar. Vanmorgen vroeg begonnen de Curaçaoënaars aan hun wandeltocht van 30, 40 of 50 kilometer. Er zijn weer tienduizenden lopers, en dit jaar doen er een recordaantal mensen uit het buitenland mee. De organisatie telde maar liefst 86 nationaliteiten. Morgen gaan de wandelaars richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek met de beruchte Zevenheuvelen en vrijdag wacht de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.