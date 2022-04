Toerismecijfers Bonaire in de lift

Het toerisme op Bonaire is aardig hersteld van de coronacrisis. In 2021 verwelkomde het eiland 111 duizend toeristen. In vergelijking met 2019 is dit een herstel van 70 procent. Dit meldt het Bonairiaanse toeristenbureau TCB. Eind dit jaar moet het toerisme volledig zijn hersteld. Hiernaar streeft het TCB. In het eerste kwartaal van 2022 registreerden de hotels op Bonaire een gemiddelde bezettingsgraad van 82 procent. De gemiddelde prijs voor een hotelkamer bedroeg 231 dollar. De eerste drie maanden van dit jaar meerden er 71 cruiseschepen in de haven aan. In april staan er 17 cruisebezoeken gepland.

