Tula-archief beschikbaar op Curaçao

De originele documenten over de grote slavenopstand en de berechting van de Curaçaose held Tula zijn nu ook op Curaçao te raadplegen. Het Nationaal Archief in Den Haag heeft een deel van het koloniale archief gedoneerd aan het Nationaal Archief op Curaçao. De historische documenten zijn beschikbaar op microfilm. Ook heeft minister Ornelio ‘Kid’ Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening een reproductie van een kaart van Curaçao uit de 17e eeuw cadeau gekregen. De kaart is gemaakt door de Amsterdamse cartograaf Gerard van Keulen en werd overhandigd door Max Scriwanek van het Nationaal Archief op Curaçao. Het cadeau staat in het teken van de samenwerking tussen beide instellingen. Op korte termijn zullen de twee Nationaal Archieven een MoU ondertekenen voor het beheer van digitale archieven.