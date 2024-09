Toeriste verdrinkt in zwembad

Wat een onvergetelijke vakantie op Curacao moest worden liep uit in een nachtmerrie. Afgelopen zaterdag is een Nederlandse toeriste verdronken in het zwembad bij haar vakantiewoning. Ze was daar alleen, haar familieleden waren op pad. Toen deze terugkeerden troffen ze de vrouw met haar gezicht naar beneden in het bad aan. Direct is overgegaan tot reanimatie, maar dit mocht niet baten. De officier van Justitie heeft het lichaam van de vrouw in beslag laten nemen voor verder onderzoek, net als enkele voorwerpen die ter plekke zijn gevonden.