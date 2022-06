Toke de Keda vervroegd

De toke de keda is vervroegd naar 11 uur ‘s ochtends. Dat betekent dat iedereen die geen vitale functie beoefent om 11 uur thuis moet zijn. De storm zal eerder de regio bereiken dan eerst was aangenomen. Vanaf 1 uur ‘s middags wordt er veel regen en stormwind verwacht. Deze houden aan tot 8 uur ‘s avonds.

Alle winkels en diensten moeten om 10 uur sluiten.

Het openbaar vervoer rijdt tot 11 uur ‘s ochtends.

Shelters zijn de laatste toevluchtsoord als er echt geen enkele andere optie is. Maris Stella sbo, Eliga Martier sbo. Kolegio Annie Koenraad. De shelters zijn vanaf 10 uur ‘s ochtends geopend.

Sinds gisteren geldt code rood. Volgende stap is code lila. Het systeem is toegenomen in snelheid. Komt nu eerder aan. Het systeem bevindt zich nu 300 km ten zuidoosten van Curaçao. Rond zeven/ acht uur ‘s avonds bereikt het de kust van Bonaire.