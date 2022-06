CMC stelt operaties uit

Het CMC-ziekenhuis voert vandaag en morgen geen operaties uit in verband met de storm. Alle operaties en geplande behandelingen zijn uitgesteld. Dat betekent dat ook alle afspraken bij de polikliniek deze twee dagen zijn afgezegd. Spoedbehandelingen gaan wel gewoon door. Het ziekenhuis neemt contact op met dialysepatiënten om alleen noodzakelijke zorg te kunnen bieden. Het ziekenhuis zelf is ook goed voorbereid op de storm. Als de stroom uitvalt kan het CMC zeven dagen draaien op generatoren. Bovendien is er een noodvoorraad van water en voedsel. Ook het advent ziekenhuis heeft alle afspraken voor vandaag en morgen gecanceld.