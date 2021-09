Top Centrale Bank “unaniem” over verkoopprijs Banco di Caribe

De top van de Centrale Bank (CBCS) was eensgezind over de verkoopprijs van de Banco di Caribe (BdC). Dat zegt de CBCS donderdag in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. De koopprijs reflecteert de waardering van BdC door externe deskundigen. De CBCS wacht nog op een zogenoemde toezichtrechtelijk toets om de verkoop definitief af te ronden. De krant Èxtra schreef woensdag dat er binnen de CBCS meningsverschillen zijn over de verkoop. Volgens bronnen van de Èxtra in de financiële wereld zou de BdC een boekwaarde hebben van 180 miljoen, maar is die voor slechts 120 miljoen verkocht. Over de koopprijs deed de CBCS geen mededelingen in het AD.