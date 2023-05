Tripartiet aan de vooravond van Ipko

De Statendelegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vergaderden vandaag in een tripartiet aan de vooravond van het Ipko. De vergadering ging over onderwijs, luchtverkeer tussen de eilanden en de geschillenregeling. In hun openingstoespraak benadrukten de Statenvoorzitters dat de landen samen sterker staan. Zo stond de Curaçaose Statenvoorzitter Charetti America-Francisca stil bij het onderwijs. William Marlin van Sint Maarten sprak over de vliegverbindingen tussen de eilanden en de Arubaanse Statenvoorzitter Edgar Vrolijk verwees naar de geschillenregeling. Morgen begint het halfjaarlijkse Ipko in Den Haag. De onderwerpen in dit Ipko zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, maar ook de aanstaande Koninkrijksconferentie. Verder wordt gesproken over databeveiliging binnen het Koninkrijk en de doorwerking en verwerking van het kolonialisme en slavernijverleden.