Tropische storm brengt regen

Een tropische storm in het Caribisch Gebied zorgt voor regen en onweer. Dat meldt de Meteo. De storm hangt in het Caribisch Gebied en beweegt maar langzaam. De kans is groot dat de storm zich de komende vijf dagen ontwikkeld tot een zogenaamd systeem waardoor de regen nog even blijft hangen in de buurt. Ondertussen is er weinig wind en kan het benauwd zijn, maar tijdens buien juist weer flink windstoten. Ook blijft er kans op onweer.