Tropische storm Ernesto richt weinig schade aan op Bovenwinden

Tropische storm Ernesto heeft geen grote schade aan de Bovenwindse eilanden aangericht. De bevolking van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba was maandag nog op het hart gedrukt zich goed voor te bereiden op slecht weer. Maar minister-president van Sint Maarten Luc Mercelina zei dinsdagavond in een nationale toespraak dat er met Ernesto nooit sprake is geweest van een ‘direct hit’. Op het moment van zijn toespraak was de storm al weer voorbij aan het trekken. Gisteravond om acht uur is de ‘tropical storm warning’ opgeheven. De zwaarste windstoten die zijn gemeten bedroegen 60 mijl per uur, wat niet ernstig is.

De haven is schadevrij gebleven en ook de luchthaven, zo meldde Mercelina. De enige schade die op het eiland is geregistreerd, betreffen wat omgevallen bomen en overstromingen. Op Sint Eustatius was dinsdag sprake van heel veel regen en als gevolg daarvan veel wateroverlast. Op Saba werd in de loop van dinsdag gewaarschuwd voor omgevallen bomen en losgeraakte rotsen. Maar ook op die eilanden lijkt er geen sprake te zijn van grote schade. Overheidsgebouwen en bedrijven op de eilanden waren dinsdag gesloten, maar die mogen vandaag gewoon weer opengaan.