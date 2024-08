APC heeft positief rendement van 8.7%

Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao heeft in boekjaar 2023 een positief rendement van 8,7% op haar beleggingsportefeuille geboekt. Dat is een mooi resultaat. De cijfers werden gisteren gemaakt. APC benadrukt dat er veel uitdagingen waren vorig jaar. Zo maakte de pensioensector zich zorgen over de hoge inflatie en de dalende koopkracht als gevolg hiervan. Het Antilliaans Dagbald meldt dat het rendement van 8,7 procent een stuk beter is dan de -4,1 procent over 2022 en vergelijkbaar met de 8,5 procent die in 2021 op jaarbasis was gerealiseerd.

APC heeft 5.887 miljoen gulden (5,9 miljard) aan totale activa, waarvan 5.457 miljoen (bijna 5,5 miljard) aan pensioenvermogen, inclusief 157 miljoen aan beleggingsreserve. Het pensioenfonds telt 22.592 deelgenoten, dat waren er 22.430 een jaar eerder. APC is het jaar 2024 naar eigen zeggen ‘met vertrouwen ingegaan’. De focus zal liggen op ‘verdere versterking van de dienstverlening aan haar stakeholders en kapitaliseren op de beleggingsmogelijkheden zowel lokaal als internationaal’.